Rapper Meek Mill's verzoek om borgtocht afgewezen

Volgens de rechter is Mill een "gevaar voor de samenleving" en is hij eveneens "vluchtgevaarlijk".

Dat meldt de Amerikaanse krant NBC Philadelphia.

De afgelopen maand hebben de advocaten van de rapper de rechter meerdere malen verzocht om Mill op borgtocht vrij te laten. Ook verzochten ze de rechter zich terug te trekken uit de zaak.

Eén van de advocaten van Mill, Joe Tacopina, verklaarde maandag tegenover Billboard: "We zijn erg teleurgesteld door het besluit van de rechter om onze client niet vrij te laten op borgtocht en zien het als een voortzetting van haar oneerlijke behandeling van hem."

Goed gedrag

Vorige maand werd de rapper veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee tot vier jaar. De ex-vriend van Nicki Minaj kwam in 2009 vervroegd vrij wegens goed gedrag, na een celstraf voor het dealen van drugs en illegaal wapenbezit.

In 2015 kreeg de muzikant, die eigenlijk Robert Rihmeek William heet, al eens huisarrest opgelegd omdat hij de voorwaarden van zijn invrijheidstelling had geschonden.

Dit jaar werd hij twee keer gearresteerd, voor een vechtpartij en voor roekeloos rijden. Dat was voor de rechter reden om hem terug te sturen naar de gevangenis. Volgens Meek en zijn advocaten is zijn gevangenisstraf een gevolg van een wraakactie van de rechter tegen hem.

Steunbetuigingen

Mill heeft inmiddels meerdere steunbetuigingen gekregen van bekende muzikanten zoals rapper Rick Ross en zanger Drake. Ook schreef zijn platenbaas Jay Z een column over hem in The New York Times.

Volgens hem is de rapper slachtoffer geworden van het Amerikaanse strafrechtsysteem. "Zwarte mensen worden veel vaker terug naar de gevangenis gestuurd na reclassering of overtredingen dan blanken. Dat is iets waar we tegen in actie moeten komen."