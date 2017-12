Kim Kardashian geeft eerste beelden van traditionele kerstkaart van familie vrij

Vrijdag plaatste Kardashian een tweet waarop haar zoontje Saint, die dinsdag 2 wordt, te zien is tussen een berg kerstcadeautjes. Zaterdag deelde ze een stukje van de foto waarop dochter North (4) te zien is. Zondag was het de beurt aan haar bijna 3-jarige neefje Reign, de jongste zoon van zus Kourtney Kardashian.

Naar de familiekerstkaart van de Kardashians en Jenners werd lange tijd jaarlijks uitgekeken door fans. Het grote gezin koos elk jaar een ander thema en deed een uitgebreide fotoshoot. In 2015 koos de familie ervoor om alleen de jongste generatie op de kaart te zetten, toen bestaande uit Kims dochter North en Kourtney's kinderen Mason, Penelope en Reign.

Zwangerschappen

Vorig jaar, toen Kim Kardashian in het najaar werd beroofd in Parijs en haar echtgenoot Kanye West in het ziekenhuis belandde na een inzinking, koos de familie ervoor geen kaart te sturen.

Kim Kardashian liet eerder weten dat de familiekerstkaart dit jaar een casual thema heeft, waarbij de dresscode bestaat uit spijkerbroeken en T-shirts. Er wordt gespeculeerd dat op de kaart van dit jaar de zwangerschappen van Khloé Kardashian en Kylie Jenner worden bevestigd.