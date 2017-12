Exen Jennifer Lopez en Marc Anthony herstelden band door samenwerking

Anthony was als producent betrokken bij Por Primera Vez. "Het heeft bepaalde gedeelten van onze relatie hersteld, die door ons huwelijk en de scheiding gebroken waren", vertelt de 48-jarige Let's Get Loud-zangeres in een podcast die zij opnam voor het muziekplatform Spotify.

"Daardoor raakten we weer een soort van bevriend. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet toen we gingen samenwerken (in 1998 namen Lopez en Anthony het duet No Me Ames op, red.). Door deze samenwerking herinnerden we ons weer: oh ja, we voelen ons verbonden dankzij muziek. En zo ontstond het album."

Na hun scheiding in 2011 bleven de twee professioneel met elkaar verbonden. In 2016 zongen ze een duet tijdens de Latin Grammy Awards en Lopez nam Vivir Mi Vida op, een cover van Anthony. Ze deed dit als eerbetoon aan de overleden moeder van haar ex.

Tweeling

Lopez en Anthony (49) waren van 2004 tot 2011 getrouwd. In 2008 kregen ze een tweeling, Max en Emme.

Lopez heeft inmiddels een relatie met voormalig honkballer Alex Rodriguez. Anthony hertrouwde, maar vroeg eind 2016 een scheiding aan.