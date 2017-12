Carlo Boszhard merkt nog niet 'heel erg' dat hij ouder wordt

"Ik krijg wat meer rimpels, ik ben wat sneller moe misschien. In m'n hoofd ben ik dezelfde persoon", aldus de 48-jarige Boszhard in gesprek met Libelle.

De presentator vindt het belangrijk dat "het kind in jezelf blijft bestaan". "Maar je moet op de juiste momenten keuzes maken in je leven. Die maken me wie ik nu ben."

"De eeuwige zoektocht naar jeugd zit bij veel mensen heel diep. Maar je kunt de jeugd ook opzoeken zonder er zelf in te willen blijven hangen", zegt Boszhard.

De jongen "met het scheve petje" die hij ten tijde van Telekids (van 1989 tot 1999) was, is er niet meer. "Als ik er nog steeds zo bij had gezeten, was dat heel sneu geweest."