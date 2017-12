'Frances Cobain na scheiding nog niet uit verdeling eigendommen'

Dat betekent niet dat de scheiding helemaal is afgerond. De twee zijn nog niet uit de verdeling van de eigendommen.

Heet hangijzer daarbij is de gitaar die vader Cobain gebruikte tijdens zijn beroemde MTV Unplugged-optreden. Silva zegt dat hij het instrument, dat miljoenen waard is, heeft gekregen van dochter Cobain. Zij beweert dat het een 'onbetaalbaar familie-erfstuk' is dat ze nooit zou weggeven. De 25-jarige is volgens The Blast van plan haar moeder, zangeres Courtney Love, als getuige op te roepen in de zaak om de gitaar.

Daarnaast moet ook nog duidelijk worden of Cobain haar ex alimentatie moet betalen. Volgens People verdient zij als enige erfgenaam van haar vader zo'n 100.000 dollar (84.000 euro) per maand aan zijn muziek. Silva zou aanspraak willen maken op een deel daarvan.

Kurt Cobain overleed in het voorjaar van 1994. Frances was toen anderhalf jaar oud.