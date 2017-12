Acteurs Chris Evans en Jenny Slate nog geen jaar na breuk weer samen

De acteurs, die elkaar leerden kennen op de set van de film Gifted, gingen in januari uit elkaar, maar hebben elkaar nu weer gevonden, meldt Entertainment.

Slate was enkele maanden later in een interview met Vulture open over het einde van hun relatie. "We zijn heel, heel anders", zei de Parks and Recreation-actrice. "Chris is een heel bekend persoon. Met hem naar een restaurant gaan is heel anders dan wanneer ik alleen ga. Ik zit nog in mijn raamkozijn en zeg hallo tegen mensen op straat. Ik heb die vrijheid, want ik ben niet Captain America."

Hints

Fans van het stel zagen de afgelopen maanden al hints over een hereniging op de sociale media-accounts van de twee. Ze herkenden de stem van Slate in de achtergrond van een video die Evans maakte van zijn hond, en wisten zeker dat het over hem ging toen Slate eerder deze maand schreef over haar vriend.