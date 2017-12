Actrice Rosario Dawson is weer vrijgezel

People schrijft dat een woordvoerder van Dawson niet reageerde op een verzoek om commentaar.

Andre is de bedenker van The Eric Andre Show, waarin hij vaak mensen in de maling neemt.

Toen vorig jaar geruchten de ronde deden dat de komiek en Dawson een setje waren, dachten veel mensen dat ook dat een grap was. De actrice vertelde dit voorjaar in de talkshow van Stephen Colbert dat ook Chance the Rapper haar een sms stuurde, omdat hij niet wist of hij de relatie moest geloven. Daarop zette Andre een aantal foto's op Twitter, waarop het stel zoenend te zien was.

In hetzelfde interview vertelde Dawson ook dat ze Andre voor het eerst vertelde dat ze van hem hield, toen hij haar verzorgde nadat ze een spoedoperatie had ondergaan aan haar eierstokken. "Hij zorgde voor me toen ik in een luier lag. Dat is echte liefde."