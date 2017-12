Selena Gomez trots op 'goede breuk' met The Weeknd

Dat zegt Gomez, die kort na de breuk alweer werd gezien met Justin Bieber, in een interview met Billboard. De geruchten gingen dat ze het te druk voor elkaar hadden of dat Gomez en Bieber elkaar weer hadden gevonden.

"Waar ik heel trots op ben, is dat er een echte vriendschap is", vertelt de zangeres over haar ex. "Zoiets heb ik echt nog nooit eerder meegemaakt in mijn leven. We zijn als de beste vrienden uit elkaar gegaan, omdat we elkaar oprecht het beste wensten. Dat was heel bijzonder voor me."

Dat Bieber - met wie Gomez al sinds 2010 een knipperlichtrelatie heeft - weer terug is in haar leven, vindt de zangeres heel normaal. "Ik ben nu 25 en geen 18, 19 of 20 meer. Ik koester de mensen die mijn leven echt hebben veranderd. Eerder in mijn leven zou ik misschien dingen geforceerd hebben die niet goed zijn, maar dat betekent niet dat je niet meer om iemand geeft."

Vriendschappen

Gomez is ook blij met haar vriendschappen met Demi Lovato, Nick en Joe Jonas en Miley Cyrus. "Ik ben met al deze mensen opgegroeid en het is fantastisch om te zien waar iedereen nu staat."

"Ik voel me nu echt 'vol'", aldus Gomez, die alle complicaties rond haar ziekte lupus lange tijd niet lekker in haar vel zat. "Kleine dingen kunnen heel betekenisvol zijn." De zangeres is trots op waar ze nu staat. "Ik ga op een volwassen manier met dingen om. Ik kan 'nee' zeggen. Het voelt goed om deel uit te maken van de wereld."