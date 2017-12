Roddeloverzicht: Sylvie Meis zonder werk en Meghan en Harry gaan trouwen

In Nederland hebben we Máxima en Willem-Alexander, in Groot-Brittannië hebben ze William en Kate, maar in Duitsland moeten ze het al een paar honderd jaar stellen zonder koninklijke familie. Gelukkig was daar ruim zeven jaar geleden verlossing: Sylvie Meis werd geïntroduceerd als koningin van de Duitse televisie en was jarenlang niet weg te denken van de beeldbuis.

In Nederland wisten we niet beter dan dat Sylvie het helemaal gemaakt had. Net als Linda de Mol werd ze in de harten gesloten van de Duitse televisiekijker en bleek Chantal Janzen, die het ook even probeerde in Duitsland, toch geen concurrentie. Sylvie stond bovenaan en zelfs een uitstapje naar Nederland in 2016 voor Wedden dat het kan?! kon haar niet overhalen: haar hart en haar carrière lagen in Duitsland.

Tot deze week. Waar wij al die tijd maar dachten dat Sylvie door de Duitse kijkers in hun hart gesloten werd, blijkt nu dat de presentatrice net zo makkelijk aan de kant wordt gezet als ze ooit aangenomen leek te worden. Sylvie is niet meer werkzaam voor het Duitse RTL en zal niet meer te zien zijn als de presentatrice van Let's Dance. Collega Daniel Hartwich gaat zonder haar door.

Hoe het kan dat Sylvie zo hardhandig van haar troon wordt verwijderd weten we niet zeker, omdat de presentatrice en de omroep twee totaal verschillende dingen roepen. Volgens Sylvie vond RTL het na zeven jaar toch wel erg storend dat ze niet vloeiend Duits spreekt. "Ik woon inmiddels tien jaar in Duitsland. Natuurlijk waren er altijd mensen die na de uitzending op sociale media grappen maakten over mijn accent, maar ik had nooit gedacht dat mijn Duits het einde van onze samenwerking zou betekenen."

RTL ontkent dat stellig en zegt dat het tijd werd voor "een nieuw jasje". De 24-jarige Victoria Swarovski neemt het stokje van Sylvie (39) over. Pijnlijk detail: Sylvie en Victoria zijn vriendinnen sinds laatstgenoemde aan het voorlaatste seizoen van Let's Dance meedeed. En laat Sylvie nu net iets te veel ervaring hebben met vriendinnen die achter haar rug om dingen voor zichzelf regelen (Sabia).

Of Sylvie een carrière op televisie nu definitief vaarwel kan zeggen is nog maar de vraag: andere zenders zullen ongetwijfeld staan te springen om de succesvolle presentatrice. En mocht het op televisie niet meer lukken, hoeft Sylvie niet te vrezen voor een lege agenda: ze heeft nog altijd haar eigen bedrijf, lingerielijn en schoenenlijn. Geen enkele reden om stil te gaan zitten dus, dat verliezen van die kroon.

Geen haar op z'n hoofd

Botox en ooglidcorrecties: het is niks voor Arie Boomsma. Je wordt er onherkenbaar van, want ze veranderen je uiterlijk en je ziet er jonger uit dan je eigenlijk bent. Arie is hartstikke tevreden met wat lijntjes en rimpels en vindt het geen enkel probleem dat het inmiddels aan hem af te zien is dat hij 43 is.

Als er dan íets is wat Arie graag anders zou willen zien is het wel zijn haarlijn. En laat daar nou een mooie oplossing voor zijn.

Ronald de Boer, Gerard Joling en Lange Frans: allemaal mannen die eigenlijk al lang kaal zouden moeten zijn, maar door moderne technologie door het leven gaan met een weelderige haarbos. De handen kunnen er ineens weer doorheen zonder dat er ergens een kale plek zichtbaar wordt en de wind kan er gewoon op staan zonder dat er een handig geplaatst lokje verkeerd valt: een haartransplantatie lost heel wat problemen op.

Arie was er klaar mee. Die halfkalende kop ging hem flink dwars zitten en dus vertrok hij naar een kliniek waar hij vorige week vrijdag werd behandeld. Niet dat hij iets tegen kale koppen heeft hoor, welnee: Jason Statham, The Rock en Woody Harrelson zien er fantastisch uit zonder haar, maar Arie kan het niet hebben. In elk geval nog niet.

De presentator wil er klaar voor zijn als hij echt kaal wordt en daar is hij nu gewoon nog niet aan toe. "En die kale kruin nam de keuze weg." En ja, oké. "Het heeft uiteraard ook gewoon met een beetje ijdelheid te maken."

Toegegeven: dit was misschien niet het beste moment om een operatie, waarbij Aries eigen haar verdeeld werd over plekken waar het dunner was, te ondergaan. Zijn echtgenote Romy is namelijk hoogzwanger en dus strompelden de twee de afgelopen week beiden "wat houterig" door huis. Arie viel daarbij "in nevelen van valium voortdurend in slaap op de bank".

Waarom het dan per se nu moest zegt Arie er niet bij, maar het zal ongetwijfeld zijn geweest omdat hij weer fris en fruitig op televisie wil verschijnen als de opnames voor zijn programma's weer beginnen. We zijn benieuwd naar het effect.

Brits huwelijk

Het is het klassieke sprookje: gewoon burgermeisje ontmoet per toeval prins, ze worden verliefd, ze trouwen tijdens een enorme bruiloft en ze leven nog lang en gelukkig. Deze week bleek wederom dat sprookjes niet altijd een fantasie blijven: prins Harry vroeg zijn vriendin Meghan Markle ten huwelijk.

Oké, echt een normaal burgermeisje is Meghan niet: ze speelt al jaren in de populaire serie Suits en werkt als ambassadrice voor de Verenigde Naties. Maar de ontmoeting en de verloving zijn dan wel weer heel "burgerlijk": via een blind date (de ontmoeting) en tijdens het bereiden van kip (de verloving).

Groot-Brittannië in rep en roer, Europa in rep en roer en de Verenigde Staten in rep en roer: een Amerikaanse wordt prinses! De hele week staan kranten, tijdschriften, nieuwsprogramma's en -websites er vol van, iedereen wil het romantische verhaal van het stel lezen.

Via een gezamenlijke vriendin werden de prins en de actrice aan elkaar gekoppeld. Harry had geen idee wie Meghan was, Meghan uiteraard wel wie Harry was, maar niet hoe belangrijk het koningshuis in Engeland is. Het klikte en Harry wist het meteen zeker: dit werd zijn vrouw.

Nu, bijna een jaar later, is daar de verloving. Het stel stond in de keuken toen Harry op één knie ging en zijn drie jaar oudere vriendin ten huwelijk vroeg met een ring die deels gemaakt is met juwelen van zijn overleden moeder Diana.

Dat Meghan afro-Amerikaans, gescheiden en actrice is, was in het verleden wellicht een obstakel binnen het Britse koninklijkhuis, maar nu is iedereen enthousiast. Koningin Elizabeth en haar man Philip hebben Meghan al eens ontmoet en zijn blij met de verloving, prins Charles is tevreden met de keuze van zijn zoon en William ziet er vooral naar uit dat hij zijn koelkast nu eens niet leeg aantreft omdat Harry er weer eens uit gegeten heeft.

Wanneer het huwelijk precies zal plaatsvinden weten we nog niet, maar in mei 2018 zitten alle royaltyliefhebbers op de bank met thee, scones en fish and chips om de festiviteiten op de voet te volgen. Wat voor jurk trekt Meghan aan? Is Kate bruidsmeisje? Lopen George en Charlotte achter hun oom aan naar het altaar? Zoveel vragen en nog weinig antwoorden.

Poppenhuwelijk

Voor wie echt geen geduld heeft om te wachten op het huwelijk van Meghan en Harry, biedt Johan Vlemmix de uitkomst: hij trouwt nog voor het einde van het jaar. De alleskunner is halsoverkop verliefd geworden en weet het zeker: Fieke is de vrouw voor hem.

Fieke is prachtig, heeft het perfecte gezicht, de perfecte haren en het perfecte lichaam. Dat kan ook bijna niet anders: Fieke is namelijk gemaakt van plastic. De toekomstige echtgenote van Johan is een levensechte pop. Met alles er op en er aan. En een bruidsjurk staat haar fantastisch.

"Het wordt een écht huwelijk met alle toeters en bellen, zoals bij elke andere bruiloft. Fieke krijgt ook een trouwjurk en een prachtige ring. Ik ga haar een huwelijk geven dat ze nooit meer vergeet", aldus de 58-jarige poppenspeler.

Voor Johan is het de derde keer dat hij zijn jawoord geeft, maar voor Fieke de eerste keer en dus is het van belang dat alles perfect verloopt. Een generale repetitie is er al geweest. "Ik durf best toe te geven dat het me aangreep toen Fieke en ik in vol ornaat als bruidspaar naast elkaar stonden."

Zijn kinderen weten nog niet van het huwelijk, maar ze zullen ongetwijfeld ontzettend blij zijn voor Johan. "Helemáál verbaasd zullen ze niet zijn, want ze hebben hun stiefmoederpop Fieke al een paar keer ontmoet."

Als het feest een succes wordt, slaat Johan er meteen een slaatje uit: hij is van plan voor iedereen poppenhuwelijken mogelijk te maken. "Ik denk dat ik zoiets vanaf 5.000 euro kan aanbieden. Dan krijg je bij mij het complete feest inclusief de bruidsjurk, de huwelijksnacht en de poppenman of -vrouw."

De poppen die Johan biedt gaan allemaal als maagd het huwelijk in, iets wat van de meeste Nederlandse bruidegommen en bruiden niet meer gezegd kan worden. "Ik heb namelijk speciale maagdenvliezen laten aanbrengen bij de meiden. Zo weet de aanstaande man tenminste zeker dat hij geen lellebel trouwt."