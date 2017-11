Simon Keizer vindt het lastig dromen uit te spreken

In gesprek met Margriet vertelt de 33-jarige zanger dat hij dat liever niet doet. "Ik wil liever in alle rust en stilte die hersenspinsels uitwerken."

Zijn collega Nick Schilder ziet het uitspreken van dromen als iets praktisch. "Het is ergens ook gewoon je wensen opschrijven en kijken wat past. Gaan we theater doen? Dan kan iets anders niet. Willen we televisie gaan doen? Wanneer is daar dan ruimte voor?"

Bij het bepalen van die ruimte denken de twee vaak als duo, maar er is ook ruimte om over eigen projecten na te denken. Keizer: "We hebben dromen samen én dromen alleen. Vorig jaar had ik een ­soloprogramma en dat moet ook kunnen. Dat kán ook. Dat zit Nick & Simon niet in de weg."

Schilder sluit zich daar bij aan. "En het hoeft niet per se met ­muziek te maken hebben. Ik presenteer nu het programma Keep it cool. Dat is ontzettend leuk om te doen, maar ook iets heel anders. Dat is aan de ene kant spannend en aan de andere kant is het ook ontzettend leuk om nieuwe dingen te leren."