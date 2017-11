André van der Toorn en vriendin na twintig jaar uit elkaar

"Het is niet anders. We hebben de beslissing moeten nemen om afstand te nemen. Dat komt natuurlijk best op een ongelukkig moment, maar ja, dat loopt nu eenmaal zo", aldus de SBS-presentator, die inmiddels het gezamenlijke huis heeft verlaten, in gesprek met De Telegraaf.

Van der Toorn (55) maakt zich nu op voor de volgende belangrijke scan. "De uitslag komt een paar dagen later. Daar leef ik helemaal naartoe en dat is de wereld waar ik in terecht gekomen ben."

Werk is een welkome afleiding in de heftige periode. "Anders blijf je maar hangen in die sfeer van het ziekenhuis." De feestdagen spendeert hij in een appartement waar hij nu alleen woont. "Dat is deze keer niet iets om naar uit te kijken, nee. Maar ik hoop tegen die tijd goeie uitslagen te hebben en straks de meeste ellende in 2017 te kunnen laten."