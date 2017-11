Gayle King kreeg kindermeisje cadeau van beste vriendin Oprah Winfrey

"Na de geboorte van mijn tweede kindje, die elf maanden na mijn eerste ter wereld kwam, gaf Oprah mij een kindermeisje die bij mij in huis kwam wonen", vertelt de 62-jarige presentatrice en journaliste in het Amerikaanse ochtendprogramma Watch what happens live.

King zegt dat ze die hulp destijds niet zelf had kunnen veroorloven. "Ik was niet van plan om twee kinderen zo kort na elkaar te krijgen. Dus het cadeau was zeer welkom."

De twee kinderen van King zijn inmiddels volwassen. De presentatrice kreeg ze met haar ex-man Bill Bumpus, met wie zij getrouwd was van 1982 tot 1993. Winfrey en King zijn sinds 1976 bevriend.