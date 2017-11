Arie Boomsma ondergaat opnieuw haartransplantatie

"Je zag het in mijn programma's op televisie, als ik een shot uitliep of met mijn rug naar de camera draaide", vertelt de presentator op zijn eigen website.

"Het ging mij steeds meer dwars zitten. Ik kreeg er last van. En met last bedoel ik dan dat ik er zelf heel veel op lette, rekening hield met waar ik zat of stond in een ruimte waar het licht van boven kwam."

Boomsma laat weten dat hij een kaal hoofd "bij veel mannen mooi vindt". "Acteurs als The Rock, Jason Statham en Woody Harrelson... ik verwacht dat ik de komende jaren ook vaak mijn haar kort zal scheren. Maar ik wil zelf die keuze hebben, merkte ik. En die kale kruin nam de keuze weg."

Onhandige timing

De presentator is afgelopen vrijdag bij een haartransplantatiekliniek behandeld. "Onhandige timing natuurlijk, terwijl mijn vrouw hoogzwanger is en we nu een paar dagen allebei wat houterig door het huis strompelden, en ik in nevelen van valium voortdurend in slaap viel op de bank."

Boomsma geeft toe dat zijn keuze ook "een beetje met ijdelheid te maken heeft". "Maar ik voel me er goed over, en ben blij dat ik het heb gedaan."

In juli maakten Boomsma en zijn vriendin Romy bekend in verwachting te zijn van een zoon. Die wordt in december verwacht. Ze hebben al samen een dochter.