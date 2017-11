Nicolette van Dam vreest niet voor burn-out

"Ik krijg hier energie van", aldus Van Dam (33) in het AD.

"Een burn-out, ik ben er niet bang voor, maar ik ben me er wel bewust van dat ik voorzichtig moet zijn. Ik heb zelf een vertraagde schildklier. Daardoor word ik sowieso wel eens teruggefloten door mijn lijf."

Van Dam zegt ook hier en daar rustmomenten in te plannen, zodat ze wat tijd heeft voor haar gezin. "Ik ben geen type dat na een draaidag voor televisie om zes uur zegt: ik ga nu even fijn een uurtje sporten. Dan ga ik eten met de kids, doe ze in bad, leg ze in bed en gaan we een boekje lezen. Die tijd koester ik."

In de vakanties gaat Van Dam bewust naar het buitenland. "Want daar kan ik niet even naar de zaak. En ben ik er 24/7 voor mijn gezin."