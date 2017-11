Georgina Verbaan en Jett Rebel in campagne tegen Zwarte Piet

Zij hebben zich door modefotograaf Jasper Abels laten portretteren met een T-shirt aan met daarop de tekst Zwarte Piet is racisme.

De BN’ers willen hiermee een statement maken tegen de racistische uitingen van pro-Piet-activisten van de afgelopen weken. Zo werd Sylvana Simons thuis belaagd door Zwarte Piet-activisten en vielen activisten een school in Utrecht binnen terwijl zij racistische zinnen tegen docenten riepen.

Ook blokkeerden activisten de A7 om te voorkomen dat een legale demonstratie tegen Zwarte Piet in Dokkum doorgang zou vinden. Presentator Humberto Tan weten dat hij al anderhalf jaar wordt beveiligd omdat hij zich op televisie kritisch over Zwarte Piet uitliet.

"Vooral op sociale media wordt het racisme elke jaar weer pijnlijk zichtbaar in aanloop naar 5 december", stelt initiatiefnemer Zoë Bab. "Wij willen ons uitspreken voor een inclusief Sinterklaasfeest, oftewel een feest waar álle Nederlandse kinderen plezier aan kunnen beleven."

Gelijkheid

De tweehonderd BN’ers hopen met de actie mensen ervan bewust te maken dat er veel racisme is in Nederland. "De discussie over Zwarte Piet is geen strijd tussen zwart en wit, maar tussen voor- en tegenstanders van gelijkheid. We hopen dat met de portretten te laten zien."

In het Tropenmuseum in Amsterdam wordt tijdens het Weekend of Global Cultures op 10 december een fotostudio ingericht waar ook andere Nederlanders zich met het shirt kunnen laten fotograferen.