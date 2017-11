Prins Harry en Meghan Markle trouwen in mei in Windsor Castle

Dat maakte Kensington Palace dinsdag bekend, een dag nadat de verloving van de 33-jarige prins en de 36-jarige actrice was aangekondigd.

Koningin Elizabeth, de oma van prins Harry, heeft haar toestemming gegeven voor de plechtigheid in de kapel. De koninklijke familie betaalt alle kosten die bij het huwelijk komen kijken.

Volgens Jason Knauf, woordvoerder van prins Harry, is Windsor Castle "een erg bijzondere" plek voor het stel. Zij hebben veel tijd doorgebracht in het kasteel sinds ze elkaar in juli 2016 leerden kennen, liet Knauf weten aan BBC.

Voor het huwelijk plaatsvindt wordt Markle, die protestants is maar naar een katholieke school ging, nog gedoopt en gevormd.

Liefdadigheidsevenement

Verder verschijnen prins Harry en Markle vrijdag voor het eerst samen bij een officiële gelegenheid. In Nottingham is het paar aanwezig bij een liefdadigheidsevenement, waar ze zullen praten met vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met hiv en aids.

"Prins Harry verheugt zich erop mevrouw Markle kennis te laten maken met een wereld die voor hem heel speciaal is", aldus Kensington Palace.

Koken

Prins Harry vroeg de actrice begin deze maand ten huwelijk toen de twee thuis aan het koken waren. "Het was een enorme verrassing voor me", zei de Amerikaanse in een interview dat maandagavond werd uitgezonden. "We waren in ons huis een kip aan het roosteren en hij ging op één knie. Het aanzoek was zo lief, naturel en romantisch."

De twee werden gekoppeld door een gezamenlijke kennis en ontmoetten elkaar voor het eerst in Londen. De prins wist naar eigen zeggen meteen dat Markle de ware voor hem was. "Ik was meteen verliefd op haar en wist dat dat maar één ding kon betekenen."