Ronnie Flex vindt eventueel vaderschap belangrijker dan muziekcarrière

"Ik heb namelijk het gevoel dat dat mijn doel in het leven is: kinderen krijgen en die op een goede manier opvoeden”, zegt de artiest in een interview in Nieuwe Revu.

Flex (eigenlijk Ronell Plasschaert), die dit jaar het album Remi uitbracht, beseft dat zijn succes niet eeuwig zal duren en toont zich erkentelijk voor alle hoogtepunten die hij de afgelopen jaren heeft mogen meemaken.

"Net als een profvoetballer moet ik op een gegeven moment stoppen en verder gaan als coach die schrijft en produceert voor anderen. Ook besef ik heel goed hoe dankbaar ik moet zijn voor alles wat ik mag doen. Mijn nichtje is geestelijk gehandicapt en dat maakt het soms lastig genieten. Maar ik zie ook dat zij waarschijnlijk gelukkiger is dan wie dan ook, omdat ze met minder tevreden is."

'Weggegooid geld'

Ook probeert hij minder materialistisch te zijn, bijvoorbeeld door minder kostbare kleding aan te schaffen.

"Als ik nu iets van Gucci zou kopen dat echt duur is, dan zou ik het echt doen omdat ik het echt heel mooi vind en toevallig kan betalen. Jaren geleden kocht ik puur om het kopen, en omdat er op shirts, broeken of sieraden een merkje stond. (…) Uiteindelijk is dat allemaal weggegooid geld geweest en ik ben dan ook blij dat die fase niet heel lang geduurd heeft."