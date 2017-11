Christina Curry is door opgroeien in publiciteit vertrouwen in mensen kwijt

"Het is heel naar hoe mensen kunnen reageren wanneer je ouders negatief in de media komen", aldus de dochter van Patricia Paay en Adam Curry in gesprek met Viva.

Mede daarom heeft Curry er voor gekozen alleen nog klussen op televisie te doen die ze echt leuk vindt. "De situatie nu, één voet in de schijnwerpers en de andere eruit, houdt me stabiel."

De 27-jarige Curry vindt het "wel leuk" dat ze ruim 36.000 volgers op Instagram heeft. "Al is het raar om te merken dat als ik word genoemd in een verhaal over mijn moeder, zoals met dat filmpje dat van haar opdook, dat ik er dan ineens veel volgers bij krijg."

Die volgers verdwijnen vanzelf weer na verloop van tijd. "Gelukkig wel. Die 'Telegraafmensen' hoef ik niet als volgers. En ze snappen mij toch niet en vinden mij niet leuk."

Seksvideo

Sinds het uitlekken van seksvideo's van haar moeder is Curry voorzichtiger geworden met wat ze plaatst en wat ze op haar telefoon bewaart. "Iedereen doet rare dingen, maar leg die dan niet vast. Of bewaar de beelden op een stickie of harddrive ergens achter in je kast. Telefoons en computers zijn zo makkelijk te hacken."