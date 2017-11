Zanger Ray J en vrouw verwachten eerste kind

"Ik word vader. Ik ben nerveus en opgewonden tegelijkertijd. Eindelijk gaat het gebeuren, mijn eerste kind", aldus de zanger.

William Norwood Jr., zoals Ray J echt heet, voegde eraan toe dat het paar al een poosje bezig was zwanger te raken en dat hij hoopt dat het een meisje wordt. "Een jongetje wordt waarschijnlijk een beetje agressief en ik wil graag wat rust en vrede hebben. Maar het is Gods wil en wat hij ons ook schenkt, ik ben er blij mee."

Nadat het nieuws bekend gemaakt was, plaatste Princess Love een foto van haar groeiende buikje op Instagram. "Het is een zegen van God om ons kind te dragen. We zijn zo blij om dit te kunnen delen met iedereen."

Ray J en Princess Love trouwden in augustus 2016. De aanstaande vader is behalve de broer van zangeres Brandy, ook de ex van Kim Kardashian. De twee maakten in 2003 een sekstape, die destijds voor veel commotie zorgde.