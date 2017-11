Prins Harry deed aanzoek Meghan Markle tijdens klaarmaken kip

In een eerder opgenomen interview met de BBC dat maandagavond werd uitgezonden, zegt Markle over het aanzoek: "Het was een enorme verrassing voor me. We waren in ons huis, een kip aan het roosteren en hij ging op één knie zitten. Het aanzoek was zo lief, naturel en romantisch."

De actrice, die eerder een hoofdrol in de serie Suits had, twijfelde geen moment. "Ik liet hem niet eens uitpraten en vroeg: 'Mag ik nu ja zeggen?'"

De twee werden aan elkaar voorgesteld door een gezamenlijke vriendin. "Het was een blind date", vertelt de actrice. Markle wist voordat ze Harry ontmoette niet veel over hem en zijn familie. "Ik had geen idee hoeveel de koninklijke familie voor Engeland betekende", vertelt ze. Ze wilde dan ook alleen van haar vriendin horen of Harry een aardig persoon is.

De prins kende Markle ook niet. "Ik had Suits nog nooit gezien en kende haar helemaal niet", vertelt hij. Harry wist naar eigen zeggen bij de eerste ontmoeting al dat Markle de ware voor hem was.

"Ik was meteen verliefd op haar en wist dat dat maar één ding kon betekenen", aldus de prins. Na hun eerste ontmoeting maakte het stel meteen een tweede afspraak.

"Nadat we twee afspraakjes gehad hadden, haalde ik haar over met me mee te gaan naar Botswana", vertelt prins Harry in het interview. "Ik vond het belangrijk om met zijn tweeën te zijn en elkaar goed te leren kennen. We kampeerden onder de sterren en waren echt samen", aldus de prins.

Diana

Twee stenen uit de verlovingsring van Markle zijn afkomstig uit de collectie van prinses Diana. Volgens de actrice is dat erg speciaal. "Ik kan haar natuurlijk niet meer ontmoeten, maar op deze manier heb ik toch het idee dat ze er een beetje deel van uitmaakt", aldus Markle.

Volgens prins Harry zou zijn moeder erg blij zijn geweest met zijn keuze voor de actrice. "Ze zou vast beste vriendinnen met haar zijn geweest. Ik weet zeker dat waar ze ook is, ze staat te juichen", vertelt hij. "Op momenten als deze mis ik haar heel erg, maar door de ring is ze toch een beetje bij ons", aldus Harry.

Markle heeft sinds de start van haar relatie met Harry de Britse koningin Elizabeth meerdere malen ontmoet. "Ik had al een beetje het gevoel dat ik haar kende, omdat Harry altijd zo liefdevol over haar spreekt", vertelt de actrice.

Verloofd

Maandag werd bekend dat prins Harry in de lente van 2018 gaat trouwen met Markle. De twee hebben sinds juni 2016 een relatie en hebben zich afgelopen november verloofd. Het stel zal in Nottingham Cottage in Kensington Palace gaan wonen.

Begin dit jaar spraken vrienden van Harry al de verwachting uit dat zijn verloving met Markle voor het einde van het jaar zou worden aangekondigd.

Prins Harry had eerder relaties met Chelsy Davy en Cressida Bonas. Markle was eerder getrouwd met filmproducent Trevor Engelson. De twee zijn in 2011 getrouwd, maar zijn in 2013 weer gescheiden.