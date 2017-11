Ex-vrouw Donald Trump denkt dat president oude leven mist

"Hij was in de Trump Tower, hij ging naar Mar-a-Lago, ging golfen in Westchester en deed meer van dat soort dingen. Nu werkt hij van 8.00 uur 's ochtends tot diep in de nacht. En ieder land schuift hem maar de problemen toe", aldus Ivana Trump in gesprek met Ray D'Arcy in The Ray D'Arcy Show.

De 68-jarige Ivana kreeg drie kinderen met Trump en scheidde in 1992 van hem. De twee hebben nog contact, maar haar ex heeft niet zelf gezegd dat hij vermoeid is. "Maar ik denk wel dat hij helemaal kapot is", meent ze.

Ivana Trump erkent in het interview dat haar ex-man altijd al drukbezet is geweest, ook toen hun kinderen nog jong waren.

"Hij is altijd heel zorgzaam geweest en houdt van de kinderen. Maar hij was geen vader die met ze ging wandelen in Central Park of met ze ging voetballen. Hij was altijd aan de telefoon en aan het werk."