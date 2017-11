Voormalig Glee-actrice Naya Rivera aangehouden wegens huiselijk geweld

Dat meldt het lokale televisiestation WSAZ.

De 30-jarige actrice zou haar man, acteur Ryan Dorsey, op zijn hoofd en lip hebben geslagen toen zij met hun zoon buiten een wandeling maakten. Dorsey belde daarop de politie, die Rivera arresteerde in hun woning in Chesapeake (West Virginia).

Schoonvader

Na een bezoek aan het politiebureau mocht de actrice weer naar huis. Ze werd opgehaald door haar schoonvader.

Rivera, die in Glee de rol van Santana Lopez speelde, zag in oktober nog af van haar voorgenomen echtscheiding van Dorsey. Het paar zou bij elkaar willen blijven in het belang van hun zoon Josey. De twee trouwden in de zomer van 2014, enkele maanden nadat Rivera haar verloving met rapper Big Sean had verbroken.