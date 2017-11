Alain Clark is 'minder egominded dan tien jaar geleden'

Clark, die deze week zijn nieuwe album uitbracht, brengt veel tijd in Los Angeles door om ook hier aan zijn carrière te werken. Hij vliegt regelmatig terug naar Nederland omdat zijn zoon Nilo (7) hier woont.

"Ik heb een soort rust gevonden", vertelt Clark (38) in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Misschien heeft het met volwassenheid te maken. In de verte kan ik de veertig al zien. Ik ben minder egominded dan tien jaar geleden."

Hij legt uit dat zijn zoon de meeste prioriteit heeft. "De Alain van toen had zijn ex proberen over te halen om in LA te gaan wonen met Nilo, zodat het voor mij makkelijker zou zijn. Nu is mijn drive niet minder, maar het gaat niet meer ten koste van alles. Nilo is het belangrijkst.''

Aftandse zaaltjes

Voor de zanger is het niet belangrijk om door te breken in Amerika. "Ik wil gewoon op zoveel mogelijk plekken spelen. Nu kent nog niemand daar mijn naam, maar straks gaan we promotie doen rond het album."

"Als ik eind volgend jaar in twee aftandse zaaltjes in het midden van de VS voor een publiek sta, heb ik al meer dan nu. Het was vooral een tof en geil idee om bij zo'n Amerikaans label te zitten vanwege de mensen met wie je dan kunt werken, die duizend keer beter zijn dan ik.