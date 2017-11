Prins Harry en actrice Meghan Markle gaan trouwen

Dat maakte Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Britse hof, maandag bekend.

Het stel heeft zich eerder in november verloofd. De familieleden van de twee waren al op de hoogte. Het stel zal gaan wonen in Nottingham Cottage in Kensington Palace. Maandagavond geven ze een interview op Britse televisie.

Prins Charles, de vader van de 33-jarige prins, zegt in een verklaring dat hij "heel erg blij" is met de verloving van zijn zoon en diens vriendin. Charles zegt uit te kijken naar het huwelijk.

In een officiële verklaring laten de ouders van de Suits-actrice weten "ongelooflijk blij" te zijn voor hun dochter en Harry. ''Onze dochter is altijd een warme en liefhebbende vrouw geweest. Om haar verbintenis te zien met Harry, die diezelfde kwaliteiten deelt, betekent heel veel voor ons als ouders.''

Koningin Elizabeth en haar man Philip hebben eveneens blij gereageerd op de aangekondigde verloving.

Ook Harry's broer William en diens vrouw Kate hebben positief gereageerd op de aankondiging. "Het is geweldig om Meghan te leren kennen en om te zien hoe gelukkig zij en Harry samen zijn.''

Veiligheid

Het stel heeft sinds juli 2016 een relatie. In oktober van dat jaar schreven Britse tabloids dat Harry de Amerikaanse Suits-actrice had leren kennen in Toronto, waar zij lange tijd woonde en hij aanwezig was bij de lancering van de Invictus Games. Het stel vertelde zelf in een maandagavond uitgezonden interview dat ze werden gekoppeld door een wederzijdse kennis en dat hun eerste date in Londen plaatsvond.

Een maand later kwam het Britse koningshuis echter met een officiële verklaring waarin werd gezegd dat Harry zich zorgen maakte over de veiligheid van zijn nieuwe vriendin. Daarmee werd de relatie bevestigd.

Met de verklaring wilde prins Harry duidelijk maken dat er wat hem betreft een grens was overschreden door sensatiebeluste media, aangezien Markle sinds berichten over hun vermeende relatie werd achtervolgd door paparazzi.

"Prins Harry weet dat de commentaren zullen zijn dat dit de prijs is die je betaalt voor het afspreken met een prins en dat het erbij hoort", zo viel onder meer te lezen in de verklaring. "Daar is hij het pertinent mee oneens: 'Het is geen spelletje. Het is haar leven en dat van mij.'"

Fotosessie

De prins en Markle poseerden maandag voor hun eerste gezamenlijke foto sinds de bekendmaking van hun huwelijksplannen. Ze vertelden aan de pers dolblij te zijn.

Harry kreeg tijdens de fotosessie de vraag of zijn aanzoek romantisch was. Hij reageerde gespeeld verontwaardigd en riep dat het "natuurlijk'' een romantisch aanzoek was. Ook vertelde de prins dat hij op hun allereerste ontmoeting wist dat Markle de ware was.

Markle liet tijdens de fotosessie voor de eerste keer haar verlovingsring zien. De ring werd ontworpen door prins Harry en bevat onder andere twee diamanten uit de collectie van prinses Diana.

Eerder getrouwd

Markle liet zich in september van dit jaar voor het eerst uit over haar relatie met de Britse prins. "We waren zes maanden aan het daten voordat het in het nieuws kwam", vertelde ze in een interview. "Al die tijd heb ik gewerkt. Het enige wat is veranderd, is hoe mensen naar mij kijken. Aan mij is niets veranderd."

Begin dit jaar spraken vrienden van Harry al de verwachting uit dat zijn verloving met Markle voor het einde van het jaar zou worden aangekondigd.

Prins Harry had eerder relaties met Chelsy Davy en Cressida Bonas. Markle was eerder getrouwd met filmproducent Trevor Engelson. De twee trouwden in 2011, maar scheidden in 2013 weer.