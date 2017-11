Jordin Sparks in verwachting van een jongetje

In een bericht op het sociale medium maakte de zangeres het geslacht van haar ongeboren kind bekend. "Het wordt een jongetje!!", zo schreef de dolgelukkige zangeres op de Amerikaanse feestdag Thanksgiving.

Eerder deze week maakte ze bekend haar eerste kindje te verwachten met echtgenoot Dana Isaiah.

De aanstaande ouders houden blauwe slingers vast en glimlachen van oor tot oor op de foto. In juli zijn de twee stiekem in het huwelijk getreden, hoewel de winnares van het zesde seizoen van American Idol dat nieuws het liefst van de daken had willen schreeuwen. ''We zijn erg trots dat we getrouwd zijn en dat we dit kunnen vieren'', vertelde ze een paar maanden later.

De twee gaven elkaar het jawoord tijdens een vakantie op Hawaï in het bijzijn van een kleine groep vrienden. Sparks: ''Het maakt onze relatie sterker. Je weet dat je nog steeds twee individuen bent, maar tegelijkertijd spreken we over wij en ons in plaats van jij en ik."

Een maand na hun huwelijk ontdekte de artiest dat ze zwanger is. Ze zegt dolgelukkig te zijn. ''Ik ben heel dankbaar. Ik heb een nieuwe familie'', zegt ze.