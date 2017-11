Humberto Tan nog steeds beveiligd om uitspraken Zwarte Piet

Dat zei Tan donderdagavond in zijn eigen programma RTL Late Night. De presentator heeft naar eigen zeggen nog steeds beveiligers nodig die met hem mee lopen vanuit de opnamelocatie van het programma, het Schiller Hotel op het Rembrandtplein in Amsterdam, naar zijn auto in de parkeergarage.

De beveiliging van Tan kwam ter sprake toen het 'sinterklaasbestand' werd besproken in de talkshow. Tan wil aantonen dat de discussie totaal uit de hand is gelopen. "Ik heb al anderhalf jaar twee beveiligers nodig, omdat ik bedreigd word", aldus de RTL Late Night-presentator. "En waarom? Omdat ik me heb uitgesproken over Zwarte Piet. Het wordt misschien wat persoonlijk, maar volgens mij wel belangrijk in deze."

Eerder gaf de presentator ook al aan dat hij doodsbedreigingen heeft gekregen toen hij het opnam voor Sylvana Simons in haar strijd tegen Zwarte Piet.