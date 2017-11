Twilight-acteur Kellan Lutz getrouwd

Dat laat de 32-jarige acteur weten via een post op zijn Instagram-account. In de foto laat Lutz een telefoonhoesje met de opdruk 'Mr.' zien, en Gonzales een hoesje met het woord 'Mrs'.

"Dit jaar is het beste tot nu toe geweest en ik ben ontzettend dankbaar om alle levensavonturen te beleven met mijn beste vriend en droomvrouw", aldus de acteur. In oktober werd bekend dat het stel van plan was te trouwen.

Lutz speelde tussen 2008 en 2012 in alle vijf de Twilight-films vampier Emmett. Daarna had hij de hoofdrol in The Legend Of Hercules en was hij te zien in The Expendables 3.