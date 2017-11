Jim Carrey zegt dat hij soms gelukkig is

Dat zegt hij tegen de Britse krant I News. Eerder ontkende de acteur nog dat hij last had van depressies, maar onlangs bekende Carrey dat hij jarenlang kampte met psychische problemen.

"Ik ben nu niet depressief", zegt hij. "Daar had ik jaren last van, maar nu gaat het wel." Carrey laat zijn gevoelens niet meer met hem op de loop gaan legt hij uit. De 55-jarige acteur had het vooral ten tijde van zijn grote successen in de jaren negentig moeilijk. Carrey was toen te zien in films als The Mask en Ace Ventura: Pet Detective.

Zelfmoord

Carrey heeft een moeilijke periode achter de rug. Zo werd hij aangeklaagd door de familie van zijn ex-vriendin Cathriona White. Zij pleegde zelfmoord en volgens de familie kwam dat door de acteur. Hij zou haar dodelijke medicijnen hebben gegeven.

De acteur zegt, ondanks alle problemen in zijn leven, nergens spijt van te hebben. Er zijn volgens hem naast alle vervelende zaken ook mooie dingen gebeurd. En over wat anderen van hem denken maakt hij zich ook niet meer druk.