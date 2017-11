'Ryan Phillippe ontkent aantijgingen van mishandeling ex-vriendin'

Dat schrijft E! News op basis van documenten die de website in bezit zou hebben. Philippe zou daarnaast hebben gezegd dat de beschuldiging van Hewitt een ongegronde poging is om geld van hem af te persen. Volgens de acteur maakt het model zich schuldig aan laster, maar zal hier geen aangifte van doen. In plaats daarvan zou Phillippe de zaak willen seponeren.

"Als hij het als laster ziet, waarom klaagt hij haar dan niet aan zoals hij eerder beweerde?", zegt de advocaat van Hewitt. "Bovendien was er een onafhankelijke getuige die het verhaal van Elsie bevestigt en zijn er foto's van haar verwondingen", zegt hij. "Als Philippe zo'n feminist zou zijn had zijn ex-vriendin geen straatverbod voor hem aangevraagd. Ik kijk uit naar het moment waar hij moet voorkomen. Dan moet hij onder ede antwoord geven op zijn daden."

De 43-jarige acteur heeft vervolgens op Twitter gereageerd op zijn relatiestatus. "Voor de duidelijkheid: ik heb nu al ruim een jaar geen vriendin meer en heb sindsdien nauwelijks afspraakjes met vrouwen gehad. Alle uitspraken die in de media worden gedaan die mij in verband brengen met iemand anders zijn onjuist. Happy Thanksgiving."

1 miljoen

Phillippe en model Hewitt ontmoetten elkaar in april op het festival Coachella en gingen naar verluidt in augustus uit elkaar. In september beschuldigde Elsie Hewitt de acteur voor mishandeling. Ze wilde vervolgens 1 miljoen dollar (835.317 euro) schadevergoeding van hem.

Volgens documenten in handen van website TMZ kwam Hewitt langs bij Phillippe thuis en trof hem stomdronken aan. De 43-jarige acteur viel haar vervolgens aan. Hewitt is na het incident behandeld in het ziekenhuis voor schaafwonden en bloeduitstortingen op de huid. Naast een schadevergoeding van 1 miljoen dollar, vraagt ze de rechter ook een contactverbod op te leggen aan Phillippe, omdat hij haar ongevraagd berichten zou blijven sturen.

Phillippe was eerder getrouwd met actrice Reese Witherspoon, met wie hij twee kinderen heeft. Daarnaast heeft de acteur nog een kind met model Alexis Knapp, met wie hij in 2010 een kortstondige relatie had.