Roddeloverzicht: Rutte 'pompvrienden' met pornoster en Waylon niet ouderwets

Honden die vrienden zijn met eendjes, katten die rondhangen met muizen en een beer die vrienden is met een tijger: in het dierenrijk kan het allemaal. Waarom zou het dan niet bij mensen kunnen?

Een pompbediende/oud-pornoster die alles deelt met de minister-president van Nederland. Het kan! In gesprek met Story vertelt Rolf, voormalig acteur uit verschillende films voor volwassenen en huidige vriend van Barbie, hoe hij en Mark Rutte zijn uitgegroeid tot "pompvrienden".

Zeven jaar geleden kwam de premier voor het eerst bij Rolf binnen en sindsdien zijn ze onafscheidelijk: iedere week spreken de twee elkaar een paar keer als "mijnheer Rutte", zoals Rolf hem noemt, een rolletje pepermunt en een krant komt kopen. "Althans, als zijn foto op de voorpagina staat. Want als dat niet zo is dan hoeft hij hem niet, en dan blijft het bij het rolletje pepermunt, terwijl de krant weer op de stapel belandt."

En waar Rolf ontiegelijk veel ontzag heeft voor de minister-president, vindt Mark het tijd dat Rolf hem bij zijn voornaam noemt. "Dat heb ik geweigerd. Voor mij blijft hij mijnheer Rutte. Hij is natuurlijk wel de minister-president."

De relatie van Rolf met realityster Barbie en de aandacht die hij daarna kreeg op televisie en bladen, heeft er voor gezorgd dat de twee nóg hechter zijn geworden dan daarvoor. "Door mijn bekendheid zijn we min of meer hetzelfde geworden."

Rolf geeft Mark tips hoe hij het land kan besturen door zijn mening te geven over onderwerpen die in de actualiteit komen. "Zoals Zwarte Piet. Ik ben vóór Zwarte Piet en ik geef mijnheer Rutte daarover dan mijn mening. Of hij daar iets mee doet weet ik niet, maar hij luistert wel altijd geïnteresseerd."

Mark geeft in ruil daarvoor tips over het liefdesleven van zijn pompvriend, want wat blijkt: hij leest alles over de relatie van Barbie en Rolf. "Mijnheer Rutte vindt het ook fijn dat Samantha en ik het samen weer aan het proberen zijn. Al heeft hij me wél de raad gegeven om niet te hard van stapel te lopen. Daar houden de vrouwtjes volgens hem niet van."

Of hij het relatieadvies van Mark ter harte neemt is nog een volgende. "Ik heb maar ja en amen geknikt, want ik betwijfel of hij mij op het gebied van de vrouwtjes nog iets kan leren. Maar dat zeg ik natuurlijk niet hardop. Daarvoor heb ik te veel respect voor hem."

Eén onderwerp blijft taboe: Mark begint nooit over Rolfs tijd bij Kim Holland. "Hij leest namelijk alles dus dat kan hem niet ontgaan zijn. Ik heb soms het idee dat mijnheer Rutte mij als zijn gelijke ziet en daarom zijn mond houdt omdat hij me niet in een moeilijk parket wil brengen."

Verslinden

Je hebt van die mensen die nooit helemaal zullen settelen met een partner. Ze willen toch meer vrijheid in hun doen en laten, ze willen minder verplichtingen, of ze vinden het toch wel erg belangrijk dat ze ook nog met andere mensen naar bed kunnen.

Gert Verhulst is zo iemand. In welke categorie hij precies past weten we niet, maar zeker is dat hij nog geen relatie heeft gehad die voor altijd was. De televisiemaker, bekend als Gert van Samson, wordt niet voor niets "vrouwenverslinder" genoemd.

"Absoluut", antwoordt hij met een grote grijns op zijn gezicht als De Volkskrant hem vraagt of hij die titel heeft verdiend. "Ja wat moet ik zeggen? Nee, dat is niet zo. Maar mensen moeten zelf hun conclusies trekken, ik lig er echt niet meer van wakker."

De verhalen komen niet zomaar ergens vandaan: alleen al uit het aantal leden van K3 waarmee hij een relatie heeft gehad blijkt dat Gert een echte charmeur is. Eerst had hij een relatie met Karen Damen, later met Josje Huisman.

Ondanks dat hij het gezicht is van Studio 100, heeft hij nooit getwijfeld of zijn relaties met mensen binnen het bedrijf een probleem zouden worden. "Nee, nee. Mijn privéleven was belangrijker. Het zou heel triest zijn als ik mijn privéleven laat leiden door wat goed is voor mijn bedrijf."

Gert denkt niet dat het de groep kwaad heeft gedaan dat hij met twee verschillende leden het bed deelde. "Slechte reclame is ook reclame. Ik was gewoon verliefd, dat was het belangrijkst. Daar was toch niets fouts mee? Het was hooguit grappig voor buitenstaanders. Dat snap ik best."

Thuis

Iedereen kan minstens een hit meezingen van Marco Borsato. Of je het nu wil of niet De Waarheid, Dromen zijn bedrog of Rood staat in je geheugen gegrift en zul je tot je sterfbed woord voor woord kunnen meezingen.

Als zanger kun je daar arrogant van worden: iedereen weet wie je bent, iedereen kent je muziek. Genoeg redenen om een beetje naast je schoenen te gaan lopen. Zo niet Marco, zo bleek ook deze week weer uit promotie-interviews voor zijn album Thuis.

Marco is een man van de mensen gebleven. Vorige week leerden we al dat hij nooit een "mooiboy" is geworden en deze week hebben we geleerd dat Marco ons de unieke combinatie van popmuziek met een rapper erbij heeft gegeven.

"Ik werkte als een van de eersten met rappers. In 2004 met Ali B op Wat zou je doen?. Rap is nu de mainstream. Ik was mijn tijd ver vooruit", aldus de 50-jarige zanger in gesprek met Het Parool.

Marco is iemand die de grenzen opzoekt en dus gebeurt het ook wel eens dat mensen hem niet kunnen uitstaan. Zo is er Nico Dijkshoorn, die regelmatig snedige opmerkingen maakt over de talenten van de zanger. "Hij is geen fan, dat weet ik inmiddels. Maar als de wind altijd uit dezelfde hoek waait, is iemand moeilijk nog serieus te nemen. (...) Dijkshoorn heeft zijn mond vol over mijn muziek, maar als ik hoor wat voor teksten hij zelf zingt, in een soort dialect dat nog door tien mensen wordt gesproken, moet ik toch wel glimlachen."

Uiteraard reageerde Nico in zijn column in De Volkskrant op de opmerkingen van Marco, want waarom zou je die kans aan je voorbij laten gaan? En wat blijkt: Marco was niet de eerste die rapmuziek introduceerde in de popwereld, Nico was dat!

"Ik werkte in 1992 al met een rapper. Die woonde bij mij in huis. Hij heette Ricky Teunissen maar Ricky wilde dat ik hem Grandmaster Killercunt noemde. Dat was in het begin even wennen. Ik moest bijvoorbeeld naar school, omdat hij zijn broodtrommel was vergeten, en dan moest ik tegen de conciërge zeggen: 'Hallo, ik kom de broodtrommel van Grandmaster Killercunt brengen. Wilt u zeggen dat er geen motherfucking salami op zijn brood zit?'"

Nico maakt er uiteraard een geintje van, maar voor Marco is het allemaal bloedserieus. Hij vindt het belangrijk de grenzen van zijn kunnen op te zoeken. Dat deed hij ook met het nummer Muziek uit 2013 waar hij destijds veel kritiek op kreeg. "Het was de tijd dat elektronica zijn intrede deed in de pop. Ik experimenteerde daarmee. Maar de vraag is ook altijd: is het publiek er klaar voor? Soms hebben mensen behoefte aan meer warmte."

Met Thuis doet Marco het rustiger aan: hij biedt de mensen de warmte die ze zoeken. Voor het eerst sinds zijn album Als geen ander uit 1995 zijn "de songs in gesprek met elkaar". "Ik ben in balans en voel me ook weer helemaal thuis in mijn muziek."

Gelijken

De was doen, koekjes bakken, stofzuigen, een lekkere maaltijd klaarmaken: vrouwen hebben het in het hoofd van Waylon maar wat druk met allerlei taken waar hij absoluut geen tijd voor heeft. Waarom zou je als vrouw keihard werken op een kantoor, als je er uiteindelijk bijna niks mee verdient?

Drie jaar geleden deed de zanger dergelijke uitspraken: "Ik heb vriendinnen gehad die heel erg hun onafhankelijkheid wilden bewijzen. Dan gingen ze hard werken, veertig uur per week, om vervolgens thuis te komen met, weet ik veel, dertienhonderd euro."

De uitspraken leverden Waylon veel kritiek op: denkt hij echt zo ouderwets? Nee, zo blijkt deze week uit een interview in Veronica Magazine. "Er is vaak geroepen: Waylon is een ouderwetse lul die wil dat zijn vrouw achter het fornuis staat. Fucking gelul. Dat verwacht ik totaal niet van mijn vrouw."

Destijds zei de zanger het ook al: als een vrouw carrière wil maken, vindt hij het prachtig, maar je moet niet werken om je tegenover hem te bewijzen. "Ik wil dat ze iets doet wat voor haarzelf enorm bevredigend is. Zodat het weegschaaltje aan het einde van de dag in balans is als we elkaars dag doornemen."

Waylon heeft nu een relatie met vlogster Bibi Breijman. Of hij haar carrière voldoende vindt om voort te zetten nu ze met hem samen is, blijkt niet uit het interview, maar er staat wel een waarschuwing in. De zanger denkt namelijk dat zijn vorige relaties stukliepen omdat zijn ex-vriendinnen zich minderwaardig voelden. "Ik kan dat gevoel niet beter maken."

Want echt: Waylon doet alles voor je in een relatie. "Soms te veel. Ik koop huizen, auto's, hele kledingkasten vol kleren. Omdat ik het fijn vind om te delen. Ik kan een geweldig leven delen met een vrouw."

Als je van al die voordelen wil genieten, moet je niet alleen oké zijn met je baan opgeven als je toch geen carrière maakt, maar moet je het ook geen moeite vinden dat Waylon je in de eerste week al meteen duidelijk maakt hoeveel "stommiteiten" hij wel niet heeft. "Om te zien of het je afschrikt."

Waylon wil zijn gang kunnen gaan en een vrouw hebben die "ook een echt eigen bestaan heeft". "Boks niet op tegen mijn carrière, want dat slaat nergens op. Wees alsjeblieft je heel eigen ik. Dat is zó sexy."