'Jennifer Lawrence (27) en Darren Aronofsky (48) uit elkaar'

Dat meldt People.

Lawrence en Aronofsky kregen een relatie vlak na de opnames van hun gezamenlijke film Mother!.

De twee praatten in het openbaar weinig over hun relatie, maar deze week nog deed Lawrence een boekje open over haar toenmalige vriend. In een interview met The Hollywood Reporter vertelde ze maandag dat ze al een jaar voor de opnames van Mother! een oogje had op de regisseur.

De twee vormden een vriendschap, die uitmondde in een werkrelatie. "Hij had wel door hoe ik me voelde, maar zei niets over zijn eigen gevoelens, al vermoedde ik wel iets", aldus Lawrence in het interview.

Toen Mother eenmaal klaar was, kon de actrice zich niet meer inhouden. "Ik zei toen tegen hem: 'Oké, nu ben je mijn vriendje!' en hij zei: 'Oké, nu ben ik je vriendje'", aldus Lawrence.

De actrice had eerder relaties met acteur Nicholas Hoult en Coldplay-zanger Chris Martin. Aronofsky was tot 2010 getrouwd met actrice Rachel Weisz, met wie hij zoon Henry (10) heeft.

.