Geen blijvende schade Loiza Lamers na herseninfarct

"Ik ben op dit moment thuis en ben heel dankbaar dat ik geen blijvende schade heb opgelopen", schrijft het model op Instagram. "Ik ben nog erg moe, maar gelukkig ben ik omringd door mijn lieve familie en vrienden."

In eerste instantie had de 22-jarige Lamers last van een gevoelloos gebied aan een kant van haar gezicht, waarvan niet duidelijk was of het blijvend zou zijn.

Lamers raakte maandag bewusteloos, waarna ze met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Uit een scan bleek dat zich een bloedprop bevond in haar hersenen.