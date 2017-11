Nicolette van Dam en man 'nog steeds heel verliefd'

"We gaan regelmatig een weekendje weg, zodat je ook weer even hand in hand kunt lopen als man en vrouw, en niet alleen maar als papa en mama", vertelt de presentatrice in Grazia. "We zijn nog steeds heel verliefd, die chemie is niet minder geworden."



Wel merkt de 33-jarige Van Dam, die twee dochters heeft met Smit, dat het soms lastig is om tijd vrij te maken voor elkaar. "Maar wij doen daar hard ons best voor, blijven continu met elkaar praten en proberen altijd even tussendoor te bellen of een bericht te sturen."

Naar de drukte die bij een jong gezin hoort, probeert Van Dam vaak met humor te kijken. "Ik hoor vriendinnen soms zeggen: 'Ik word er gek van dat mijn man steeds zijn spullen laat slingeren.' Als ik dat met Bas meemaak, zeg ik: 'Nou wat grappig, die sokken liggen hier al een week, wat goed.' Dan is er meteen een lachmoment, terwijl je het wel even hebt aangekaart."