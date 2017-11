Gert Verhulst wilde als kind Mies Bouwman worden

"Als kind deed ik haar na, ik speelde thuis presentator van een showprogramma", aldus de televisiemaker in gesprek met De Volkskrant.

Destijds deed de 49-jarige Verhulst al precies wat hij nu doet. "Ik maak al mijn hele leven liedjes en schrijf gedichten. Op de lagere school maakte ik al tijdschriften. Ik speelde toneel, bouwde pretparkjes. Met Lego of buiten met een opblaaszwembad. Dat waren mijn dromen, eigenlijk zijn ze allemaal uitgekomen."

De Studio 100-baas, bedenker van onder andere Samson en Gert, K3 en Kabouter Plop, zegt altijd groot gedacht te hebben. "Als je voetbalt, moet je dromen van een carrière bij Real Madrid of Barcelona. Anders zul je er nooit geraken."

Samson en Gert

Verhulst gelooft nog steeds in de kracht van Samson en Gert en wordt daarin bevestigd door de kaartverkoop van vier optredens in het Antwerpse Sportpaleis: in totaal zijn er 64.000 kaarten verkocht.

"Dat is mooi, het maakt voor iedereen duidelijk hoe succesvol Samson en Gert zijn geweest. Aan veel mensen zonder kinderen is dat voorbijgegaan. In ons eerste jaar, 1990, hebben we 300 duizend cd's verkocht en evenveel pluchen honden. Bijna elk Vlaams gezin had een Samson. Deze concerten zie ik als erkenning, van de kwaliteit van het programma én de liedjes. Het zijn echt goede nummers, met goede teksten."

Niet ieder nummer heeft hetzelfde niveau, vindt Verhulst, maar de lijst met tekstschrijvers is volgens hem "indrukwekkend". "Met mensen als Frank Boeijen, Bart Peeters en Herman van Veen. Ivo de Wijs heeft vijftien liedjes voor ons geschreven, er zitten pareltjes bij."

