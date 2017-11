Actrice Julia Stiles bevallen van zoontje

De 36-jarige actrice, bekend van onder andere 10 Things I Hate About You, Silver Linings Playbook en haar rol als Nicky Parsons in The Bourne Identity, The Bourne Supremacy en The Bourne Ultimatum, maakte het nieuws bekend op haar Instagram.

"Wij danken de buitengewoon goede artsen, zusters en de gehele staf van het Mount Sinai ziekenhuis voor alles wat ze gedaan hebben om ons grootste geluk gezond ter wereld te brengen," luidde de tekst bij de foto.

Stiles trouwde in september met Preston en plaatste ook daarvan een foto op haar Instagram. De twee hebben elkaar ontmoet op de set van de film Go With Me in 2015 en verloofden zich in 2016. Afgelopen juni maakte de actrice haar zwangerschap bekend.