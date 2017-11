John Legend en Chrissy Teigen verwachten tweede kindje

Op haar Instagram-account deelt Teigen (31) een video waarin ze het nieuws aankondigt. "Luna, wat zit hierin", vraagt het model aan haar dochter, die naar haar buik wijst en "baby" antwoordt.

Eerder onthulde Teigen dat zij en Legend (38) een nieuwe IVF-behandeling gestart zijn. Ook dochter Luna, die inmiddels negentien maanden is, is via deze weg verwekt.

Een klein jaar na de geboorte van Luna maakte Teigen in een ingezonden stuk in Glamour bekend dat ze aan een postnatale depressie leed. "Ik heb hele goede dagen en hele slechte", zegt ze daar nu over. "Ik praat niet zo veel over mijn hele slechte dagen. Maar ik zou niet willen dat mensen dachten dat die niet bestonden."