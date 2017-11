VVD-politicus Klaas Dijkhoff getrouwd met vriendin Anouk

Dat bevestigt de politicus aan Story. "We hebben het bewust klein en intiem gehouden", vertelt Dijkhoff. "We vinden dat het huwelijk iets is tussen man, vrouw en de dierbaren om hun heen. Daarom hebben we ook geen foto's op Facebook en Instagram gezet."

De VVD-leider vertelt dat ze "zonder al te veel poeha" zijn getrouwd in een buitengebied van hun woonplaats Breda. Ard van der Steur, de voormalig minister van Veiligheid en Justitie die tevens een goede vriend is van Dijkhoff, heeft het stel getrouwd. "Net zoals ik dat een jaar eerder bij zijn huwelijk heb gedaan."

Dijkhoff kijkt "met een goed gevoel" terug op het huwelijk, zo laat hij weten. "Juist omdat Anouk toen hoogzwanger was."

In mei werd Linde geboren, de eerste dochter van het stel. "Linde is echt een schatje en een absolute verrijking van ons leven." Dijkhoff (36) en zijn vriendin Anouk zijn sinds 2014 samen en wonen in Breda.