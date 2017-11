Model Loiza Lamers (22) getroffen door herseninfarct

RTL meldt dat Lamers maandag bewusteloos raakte en daarna met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Een scan wees uit dat zich een bloedprop bevindt in haar hersenen.

Haar management vertelt aan RTL Boulevard dat het model inmiddels weer thuis is. "Aan een kant van haar gezicht voelt ze niets. Een soort van verlamd. Het is de vraag of dat blijvend is. Loiza maakt zich zorgen over haar gezicht, maar ze is blij dat ze kan praten en lopen. Ze is erg geschrokken en nu heel moe."

Onwel

Haar management laat weten dat Lamers maandag onwel werd en daarop de hulpdiensten inschakelde. Na enkele onderzoeken is zij daarna kunstmatig in slaap gehouden.

Lamers werd in 2015 bekend door haar winst van het RTL 5-programma Holland's Next Top Model.