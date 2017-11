Sacha Baron Cohen wil boete toeristen in mankini betalen

Dat gebeurde in het openbaar en daarom kregen ze een boete van omgerekend 58 euro.

Een mankini is een soort zwembroek. Cohen droeg het kledingstuk in zijn film Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. In de film uit 2006 speelt de komiek Borat Sagdiyev, een tv-presentator uit Kazachstan.

De film viel niet in goede aarde in het land. De autoriteiten verboden de film en de dvd die er later van werd uitgebracht. Er werd zelfs een aanklacht tegen Cohen ingediend.

Maar in 2012 leek de kou uit de lucht. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken bedankte de komiek omdat dankzij de film het toerisme een flinke oppepper kreeg.

"Stuur mij jullie gegevens en het bewijs dat jullie echt een boete hebben gekregen. Dan zorg ik dat er wordt betaald", schreef Cohen op Facebook.