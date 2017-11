Waylon denkt dat ex-vriendinnen zich minderwaardig voelden in relatie

In gesprek met Veronica Magazine zegt de 37-jarige zanger dat hij in een relatie alles voor de ander doet. "Soms te veel. Ik koop huizen, auto’s, hele kledingkasten vol kleren. Omdat ik het fijn vind om te delen."

Waylon zegt dat er regelmatig over hem geroepen is dat hij "een ouderwetse lul is die wil dat zijn vrouw achter het fornuis staat." "Fucking gelul. Dat verwacht ik totaal niet van mijn vrouw. Ik wil dat ze iets doet wat voor haarzelf enorm bevredigend is. Zodat het weegschaaltje aan het einde van de dag in balans is als we elkaars dag doornemen."

Binnen een relatie vindt de zanger het fijn als hij kan zijn wie hij is "met al je stommiteiten". "Want die heb ik een heleboel en ik flikker ze waarschijnlijk de eerste week al op je bord. Om te zien of het je afschrikt."

"Ik wil mijn gang gaan en een vrouw tegenkomen die ook een echt eigen bestaan heeft. Boks niet op tegen mijn carrière, want dat slaat nergens op. Wees alsjeblieft je heel eigen ik. Dat is zó sexy", aldus Waylon die nu een relatie heeft met vlogster Bibi Breijman. Over die relatie vertelt hij verder niet in het blad.