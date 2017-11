Jennifer Lawrence had jaar lang oogje op Darren Aronofsky

"Ik had al een oogje op hem toen hij het idee voor de film aan me pitchte, dat was een jaar voordat we zelfs maar met repetities voor de film waren begonnen", vertelt de actrice in een interview met The Hollywood Reporter.

Maar volgens Lawrence bleef de regisseur professioneel in zijn omgang met haar. "Dat maakte het alleen maar erger", aldus de actrice.

De twee vormden een vriendschap, die uitmondde in een werkrelatie. "Hij had wel door hoe ik me voelde, maar zei niets over zijn eigen gevoelens, al vermoedde ik wel iets", aldus Lawrence.

Toen Mother eenmaal klaar was, kon Lawrence zich niet meer inhouden. "Ik zei toen tegen hem: 'Oké, nu ben je mijn vriendje!' en hij zei: 'Oké, nu ben ik je vriendje'", aldus de actrice.