Gwen van Poorten werd door bekendheid 'hyperbewust' van zichzelf

"Vroeger dacht ik dat bekend zijn the holy grail was, maar ineens durfde ik niet meer naar het terras en werd ik me hyperbewust van mezelf", vertelt Van Poorten in Viva.

"Ik ging mezelf beperkingen opleggen omdat ik ineens herkend werd op straat. Mijn vriend heeft daar heel veel geduld mee gehad", aldus de presentatrice.

Van Poorten vond het heftig als mensen haar achtervolgden in de supermarkt. Ook tijdens het uitgaan vond ze het moeilijk om herkend te worden.

"Ik heb Tim Hofman weleens huilend gebeld na het stappen. De hele avond had ik met iedereen in de club vriendelijk gepraat en daarna was ik kapot", vertelt de Spuiten en Slikken-presentatrice.

"Tim gaf mij de gouden tip: je moet vrienden worden met je bekendheid in plaats van ertegen te vechten. Pas zo'n anderhalf jaar geleden heb ik een manier gevonden om met mijn bekendheid om te gaan", aldus Van Poorten.