Vriendin hielp YouTuber Dylan Haegens om angsten bespreekbaar te maken

De 25-jarige Haegens, die ruim 1,2 miljoen abonnees op het videoplatform YouTube heeft, is recentelijk begonnen zijn ervaringen met behulp van zijn video's met zijn volgers te delen.

"Ik schaamde me er in het begin voor, maar mensen reageren er niet negatief op. Door er open over te zijn, gaat het beter. Ik kan nu weer echt genieten van het leven", zegt Haegens in een interview in De Telegraaf.

Samen met zijn vriendin Marit Brugman, eveneens succesvol YouTuber, heeft Haegens de stichting Durf te Vragen opgezet om mensen met neurosen, angsten en andere psychische klachten te helpen.

'Heftige angst'

Dankzij zijn vriendin kon hij zelf ook genoeg kracht verzamelen om zijn eigen problemen aan te pakken. "Je moet je problemen het hoofd bieden. Als je aan je angsten toegeeft, durf je op een gegeven moment je huis niet meer uit. Ik weet zeker dat ik zonder Marit niet van de heftige angst was afgekomen."

Haegens en Brugman willen hun video's toekomstig vaker inzetten om mensen over de stichting te informeren: "We hopen dat we door onze boodschap zoveel mogelijk mensen bewegen nu de eerste stap te zetten om naar de huisarts te gaan en om hulp te vragen."