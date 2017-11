Gordon herdenkt overleden ouders op bruiloft

"Daarop staan dan alleen een foto van mijn vader en van mijn moeder, zodat ik ze toch even kan zien", aldus de 49-jarige zanger in gesprek met De Telegraaf.

Zijn moeder overleed zeven jaar geleden en zijn vader ruim twintig jaar geleden. Gordon zegt dat "je er wel aan gewend raakt" maar dat het een groot gemis blijft. "Bij zoveel dingen die je doet is dat al zo, maar bij een huwelijk helemaal."

De zanger geeft binnenkort zijn jawoord onder toeziend oog van goede vrienden en familie aan een man die hij nu nog niet gekozen heeft. In Gordon gaat trouwen.. maar met wie? zoekt hij naar een geschikte huwelijkskandidaat. Hij denkt dat zijn ouders het mooi hadden gevonden dat hij "puur met zijn hart" zijn keuze maakt. "En ik hoop echt dat ik de juiste keus maak. Anders is het huwelijk ook van korte duur. Als er geen geschikte persoon tussen had gezeten, dan was ik er ook nooit aan begonnen. Dan zou ik in elk geval niet trouwen. Het is geen toneelstukje dat ik opvoer."

Gordon denkt dat zijn ouders de bruiloft "prachtig" hadden gevonden. "Ze hebben er destijds wel even aan moeten wennen, dat ik op mannen viel. Maar dat is toch helemaal goed gekomen."