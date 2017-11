Drake steunt veroordeelde rapper Meek Mill vanuit Melbourne

De uitspraak is opvallend, omdat Drake en Mill niet bepaald de beste vrienden zijn. De twee kregen het in 2015 met elkaar aan de stok, toen Mill zijn collega-rapper ervan beschuldigde niet zijn eigen teksten te schrijven en hiervoor iemand zou inhuren. Hierop bracht Drake twee zogenaamde 'diss tracks' uit, waarin hij zijn rivaal belachelijk maakte. Een van deze nummers is zijn grote hit Back To Back. Ook maakte hij tijdens zijn shows meerdere malen opmerkingen over Mill.

Mill heeft inmiddels meerdere steunbetuigingen gekregen. Zo schreef zijn platenbaas Jay Z een column over hem in The New York Times. Volgens hem is de rapper slachtoffer geworden van het Amerikaanse strafrechtsysteem. "Zwarte mensen worden veel vaker terug naar de gevangenis gestuurd na reclassering of overtredingen dan blanken. Dat is iets waar we tegen in actie moeten komen."

Mill kreeg twee tot vier jaar cel opgelegd. De ex-vriend van Nicki Minaj kwam in 2009 vervroegd vrij, na een celstraf voor het dealen van drugs en illegaal wapenbezit. In 2015 kreeg de muzikant, die eigenlijk Robert Rihmeek William heet, al eens huisarrest opgelegd omdat hij de voorwaarden van zijn invrijheidstelling had geschonden.

Dit jaar werd hij twee keer gearresteerd, voor een vechtpartij en voor roekeloos rijden. Dat was voor de rechter reden om hem terug te sturen naar de gevangenis. Volgens Meek en zijn advocaten is zijn gevangenisstraf een gevolg van een wraakactie van een rechter tegen hem.