Peter Andre houdt kinderen weg bij sociale media in verband met pesterijen

Dat vertelt de Mysterious Girl-zanger aan Mirror.

Andre haalt herinneringen op aan de tijd dat hij als kind net met zijn familie was verhuisd vanuit Engeland naar Australië en daar het mikpunt werd van pesterijen die hem blijvend psychisch hebben geschaad. "Het soort pesten dat ik meemaakte, was niet van het niveau uitschelden. Ik ben behoorlijk beschadigd geraakt."

De vader van vier, in de leeftijd van twaalf jaar tot elf maanden, is ervan overtuigd dat cyberpesten vandaag de dag een belangrijke bijdrage levert aan psychische problemen van kinderen. Hij ziet er streng op toe dat de oudste twee, Junior (12) en Princess (10), nog niet met sociale media in aanraking komen. "Ik ben daar heel strikt in, dat soort dingen gebeurt niet in mijn huis."