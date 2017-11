Bobbi Eden noemt haatberichten over zwangerschap 'heftig'

"Ik mocht geen kindje krijgen vanwege mijn pornoverleden en ik was het niet waard omdat ik geen goede mama zou worden", vertelde zij zaterdag in het radioprogramma Spijkers met Koppen.

Eden vond deze commentaren erg heftig. "Maar je reageert natuurlijk emotioneler als je zwanger bent. En ik weet dat al die mensen geen leven hebben. Ik daarentegen heb een hartstikke fijn leven."

Over het algemeen vallen de negatieve reacties in het dagelijkse leven trouwens wel mee, voegde zij eraan toe. "Op straat durven mensen niets te roepen, denk ik. Op sociale media kunnen zij zich verschuilen achter een profielfoto van een kanariepiet."

Bingo spelen

Bobbi Eden was te gast in Spijkers met Koppen vanwege haar boek over haken dat zij onlangs lanceerde. "Ik word er heel rustig en blij van", stelde zij over haar hobby. "Ik ben al heel lang bezig met een dekentje voor mijn zoontje. Ik hoop dat ik het afkrijg voordat hij het huis uit gaat." Haar andere favoriete hobby is bingo spelen, bekende de pornoster.