Harry Styles vervangt Katy Perry bij show Victoria's Secret

Dit meldt Page Six. Perry zou niet meer welkom zijn in het Aziatische land.

In 2015 droeg de zangeres een zonnebloemjurk, maar deze bloem is een symbool van de anti-Chinabeweging in Taiwan. "Als je in China gaat optreden, kammen ze je social media uit op zoek naar aanstootgevend materiaal", aldus The New York Times.

De Amerikaanse Perry is niet de enige die met de strenge regels van China te maken kreeg. Eerder werd al bekend dat ook topmodel Gigi Hadid en vier modellen uit Rusland en Oekraïne het benodigde visum niet kregen.

Boeddha

Hadid lag eind augustus onder vuur in China, nadat ze een filmpje op social media had gezet waarin ze een boeddha met dichtgeknepen ogen nadeed. Of dit de reden is dat het 22-jarige model niet bij de show aanwezig mag zijn, is niet bekend. Ook de reden voor het afwijzen van visa voor de Russische en Oekraïense modellen is onduidelijk.

De Nederlandse modellen Romee Strijd, Sanne Vloet en Roosmarijn de Kok lopen wel mee in de prestigieuze show, die in december wordt uitgezonden op televisie.