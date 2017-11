Gerard Joling doet aangifte na onjuist verhaal over wietplantage

"Ik ben des duivels. Dit kun je toch niet zomaar over iemand de wereld in helpen? Ik heb met drugs helemaal nooit wat te maken willen hebben", aldus de 57-jarige Joling in gesprek met De Telegraaf.

Joling was op een verjaardag toen hij door meerdere mensen werd gebeld en berichtjes ontving of hij nog in de gevangenis zat. "Een vriend van me vroeg me wat er allemaal aan de hand was. 'Je bent toch opgepakt vanwege een wietplantage?' 'Wát', schreeuwde ik. 'Wat nu weer?'"

De zanger is direct naar de politie gegaan toen het verhaal hem ter ore kwam. "Vanuit Aalsmeer heeft de politie direct een speciale dienst in Groningen ingeschakeld, die nu verder uitzoekt wie hier verantwoordelijk voor zijn. Ik ken de mensen niet die achter deze site zitten. En zij mij ook niet, denk ik."

Binnen een uur was het oorspronkelijke stuk van de site af, maar de aangifte van Joling blijft staan. "Ik kan dit niet zomaar over mijn kant laten gaan. In al die jaren dat ik bezig ben, heb ik een goede naam opgebouwd. En het moet niet kunnen dat iemand die, op basis van helemaal níks, mij in verband brengt met zaken waarvoor je opgepakt kunt worden."

Via zijn advocaat laat hij de zaak verder doorgaan. "Ik weet nog niet wie het zijn, maar dat ga ik nog horen. En vervolgens zullen ze, via mijn advocaat, nog van mij gaan horen. Die is alvast aan het uitzoeken welke stappen ik kan nemen. Dit krijgt zeker nog een staartje."