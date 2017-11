Serena Williams en Alexis Ohanian getrouwd in New Orleans

People maakte als eerste melding van het huwelijk en plaatste een aantal foto's van bekende gasten op hun site. Volgens het blad waren onder andere Beyoncé, Kelly Rowland, Kim Kardashian, Eva Longoria en haar echtgenoot José Bastón aanwezig.

De ceremonie vond plaats in het Contemporary Arts Center in New Orleans. Eerder was er al een diner in het restaurant van celebritychef Emeril Lagasse.

De geruchten dat Williams en Ohanian in New Orleans zouden trouwen, kwamen op gang nadat ze samen gezien waren in de stad. Ze bezochten toen een paar potentiële trouwlocaties. Op donderdag werden er al bloemisten bij de uiteindelijke locatie gespot, die allerlei versieringen aanbrachten voor de grote dag.